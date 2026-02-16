Düzce\'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı

Düzce'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.C. idaresindeki 81 HO 1027 plakalı halk otobüsü, Koçyazı Mahallesi'ndeki durakta durduğu esnada Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 TC 810 plakalı otomobil halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile halk otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüs ve otomobilden çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen lüks otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE