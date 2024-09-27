Düzce\'de Otomobil Yangını

Düzce'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.
Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 ACY 795 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobilden inerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü. Olay sebebiyle kontrollü verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE
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