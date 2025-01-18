Düzce\'de Otomobil Yangını, Sürücüler Müdahale Etti

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Düzce'de seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından bir anda alev aldı. Yangın, çevredeki sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 81 AH 393 plakalı otomobil, kavşağa gelince araçtan alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan çıkarken, diğer araç sürücüleri alevlere yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sürücülerin söndürdüğü alevlerde soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebi ile yol kısmen trafiğe kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE