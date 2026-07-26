Cumayeri Belediyesi’nden gıda imalathanelerine sıkı denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin son denetim durağı, unlu mamul ve tatlı üretimi gerçekleştiren pastane imalathaneleri oldu. Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda sektöründe hiçbir aksaklığa meydan vermemek adına harekete geçen ekipler, imalathaneleri baştan aşağı detaylı bir incelemeden geçirdi. Denetimler kapsamında imalathanelerin üretim alanları, kullanılan malzemelerin tazeliği, depolama şartları ve çalışanların hijyen kurallarına uyumu titizlikle kontrol edildi.

Ekipler, üretim alanlarından saklama şartlarına kadar tüm süreçler baştan aşağı kontrol ederken mevzuata ve hijyen kurallarına tam uyum sağlayan duyarlı esnafa teşekkür etti.

"Denetimlerimiz artarak devam edecek"

Cumayeri Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketim yapabilmesi için tüm gıda üretim ve satış noktalarındaki periyodik kontrollerin kararlılıkla ve artarak devam edeceği vurgulandı.