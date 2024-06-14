Düzce'de patpat kazası: 1'i bebek 7 kişi yaralandı

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Düzce'de tarım aracı patpatın takla attığı kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, Cumayeri Üvezbeli ile Sırtpınar köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cumayeri'nden Üvezbeli köyüne doğru seyir halinde olan Ö.F.E. (22) idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçarak takla attı. Kazada patpat üzerinde bulunan Z.A.S. (16), C.L.K (1), Ş.K. (24), M.K. (4), Ö.F.E.(22), M.E. (45) ve F.S. (48) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE