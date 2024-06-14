Düzce'de patpat kazası: 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de patpat kazası: 1'i bebek 7 kişi yaralandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, tarım aracı patpatın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süreliğine tek şeritten verildi.

14.06.2024 18:52
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Düzce'de tarım aracı patpatın takla attığı kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, Cumayeri Üvezbeli ile Sırtpınar köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cumayeri'nden Üvezbeli köyüne doğru seyir halinde olan Ö.F.E. (22) idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçarak takla attı. Kazada patpat üzerinde bulunan Z.A.S. (16), C.L.K (1), Ş.K. (24), M.K. (4), Ö.F.E.(22), M.E. (45) ve F.S. (48) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de patpat kazası: 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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