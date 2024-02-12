Düzce'de Polis Ekipleri Şok Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce'de Polis Ekipleri Şok Denetim Gerçekleştirdi

Düzce\'de Polis Ekipleri Şok Denetim Gerçekleştirdi

Düzce'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından 10 farklı noktada şok denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 981 araç ve 2 bin 7 kişi sorgulandı. Denetimlerde şüpheli olan araçlar ve şahıslar kontrol edildi. 17 araca çeşitli maddelerden 51 bin 190 lira ceza kesilirken, 10 bakaya kaçağına da tutanak tutuldu.

12.02.2024 00:40
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Düzce'de polis ekiplerince 10 farklı noktada şok denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 981 araç ve 2 bin 7 kişi sorgulandı.

Düzce'de huzur ve güvenin sağlanması için polis ekipleri şok denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Konuralp, Melensu Park, Öztürkler ve Kervan Kavşağı, Çamköy, Bahçeşehir ve Kuzey Çevre yolları, Çay, Dereli Tütüncü ve Bahçeşehir bölgelerinde şok denetim gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli olan araçlar ve şahıslar denetlendi. 981 araç ve 2 bin 7 kişi sorgulanırken 17 araca çeşitli maddelerden 51 bin 190 lira ceza yazıldı, 10 bakaya kaçağına da tutanak tutuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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