Düzce'de riskli yapılar temizliyor - Son Dakika
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Düzce'de riskli yapılar temizliyor

Düzce\'de riskli yapılar temizliyor
24.06.2026 15:44  Güncelleme: 15:45
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Düzce Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve risk oluşturan eski pazaryerini yıktı. Başkan Faruk Özlü, benzer risk taşıyan Eski Sanayi Çarşısı'nın da bir an önce boşaltılarak kentsel dönüşüme tabi tutulması çağrısı yaptı.

Düzce Belediyesi, kentte risk oluşturan ve kullanım ömrünü tamamlayan yapıların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski pazaryerinin yıkımı tamamlandı.

Merkez Pazaryeri ve Tuhafiyeciler Pazarı'nın hizmete girmesinin ardından atıl durumda kalan, bölge sakinlerinin de çeşitli şikayetlerine konu olan eski pazaryeri, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Kepçelerle gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sırasında yılların etkisiyle dayanıklılığını kaybeden yapıların ne kadar yıprandığı da gözler önüne serildi. Bölgede bulunan yapıların küçük bir müdahaleyle dahi yerle bir olduğu görüldü.

Eski sanayi çarşısı da aynı riski taşıyor

Öte yandan kentsel dönüşüm alanı ilan edilen ve dönüşüm çalışmaları TOKİ marifetiyle gerçekleştirilecek olan Eski Sanayi Çarşısı'nın da benzer riskleri taşıdığına dikkat çekildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski yapıların oluşturduğu tehlikeye vurgu yaparak, "Allah korusun bir deprem olsaydı, burası yerle bir olur, can ve mal kaybı yaşanabilirdi. Eski pazaryerinde gördüğümüz tablo, riskli yapıların ne kadar büyük tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Eski sanayi çarşısı da aynı durumda. Orası da şehrimizin gelişimi ve güvenliği açısından öncelikle dönüşmesi gereken bir alan. Bu vesileyle eski sanayi çarşısındaki mülk sahiplerine ve esnaflarımıza yeniden bir çağrıda bulunuyorum. Bir an önce burayı boşaltalım, riskli yapılardan şehrimizi kurtaralım. Kentsel dönüşümü gerçekleştirerek, burayı da daha güvenli ve modern bir hale getirelim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de riskli yapılar temizliyor - Son Dakika

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