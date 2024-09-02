Düzce'de Sağanak Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de Sağanak Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce\'de Sağanak Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

02.09.2024 01:17  Güncelleme: 01:19
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Düzce'de sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü.

Kaza Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu kabalak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Hasan Kayıkçı (27) idaresindeki 81 KH 575 plakalı Volkswagen Marka otomobil sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 81 BN 453 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sebebiyle araçta sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kayıkçı hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Sağanak Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Sağanak Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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