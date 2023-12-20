DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken 30 litre bandrolsüz sahte alkol geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler adli arama neticesinde 60 litre etil alkol, 30 litre bandrolsüz/sahte alkol, 72 adet alkol yapımında kullanılan kit, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Sahte alkol üretmek suçunu işleyen 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de sahte içki operasyonu: 1 kişi yakalandı, 30 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika