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Düzce'de sahte içki operasyonu: 1 kişi yakalandı, 30 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de sahte içki operasyonu: 1 kişi yakalandı, 30 litre sahte alkol ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken 30 litre bandrolsüz sahte alkol ele geçirildi.

Düzce\'de sahte içki operasyonu: 1 kişi yakalandı, 30 litre sahte alkol ele geçirildi
20.12.2023 - 11:43,
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken 30 litre bandrolsüz sahte alkol geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler adli arama neticesinde 60 litre etil alkol, 30 litre bandrolsüz/sahte alkol, 72 adet alkol yapımında kullanılan kit, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Sahte alkol üretmek suçunu işleyen 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de sahte içki operasyonu: 1 kişi yakalandı, 30 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de sahte içki operasyonu: 1 kişi yakalandı, 30 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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