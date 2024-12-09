Düzce'de Samanlık Yangınına Zamanında Müdahale

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Samanlıkta çıkan yangına zamanında müdahale

DÜZCE - Düzce'de samanlıkta çıkan yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri 3 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Yangın Düzce merkeze bağlı Bostanlık köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Boz'a ait evin samanlık kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler samanlıkta ki alevleri söndürme çalışması yaptığı esnada 3 büyükbaş hayvanı da samanlıktan çıkarttı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile samanlık alev topuna dönmeden söndürülürken, itfaiye ekipleri büyük takdir topladı.