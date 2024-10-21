Düzce'de Seyyar Kitap Satıcısına Zabıta'dan Cizgi Ötesi Soru - Son Dakika
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Düzce'de Seyyar Kitap Satıcısına Zabıta'dan Cizgi Ötesi Soru

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Düzce'de seyyar olarak dini kitaplar satan bir kişi, zabıta ekipleri tarafından durduruldu. 'Satmıyorum, okuyorum' diyen satıcıya, Esmaül Hüsna'dan 10 tane sayması talep edildi. 4 büyük meleği sayan satıcı gözaltına alındı.

21.10.2024 17:38  Güncelleme: 17:46
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Sattığı kitaplar için, 'Okuyorum, satmıyorum' dedi

Kitap satıcısına zabıtadan ödüllük soru

Zabıta Esmaül Hüsna'yı sordu, o dört büyük meleği saydı

DÜZCE - Düzce'de uygulama yapan zabıta ekipleri dini kitaplar satan şahsı durdurdu. Şahsın, "Satmıyorum, okuyorum" demesi üzerine zabıta, "Esmaül Hüsna'dan 10 tane say, seni bırakacağım" ifadelerini kullandı. Esmaül Hüsna yerine 4 büyük meleği yarım sayan seyyar satıcı gözaltına alındı.

Düzce'de uygulama yapan zabıta ekipleri, seyyar olarak dini kitaplar satan şahsı durdurdu. Daha önce de işlem yapılan İ.Ç.'nin kitapları satmaya devam ettiğini gören Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri kitaplara el koydu. Bu sırada seyyar satıcı kitapları vermemek için ısrar etti.

"Satmıyorum, okuyorum"

Zabıta ekipleri ile tartışan satıcı kitapları satmadığını, kendisinin okuduğunu söyledi. Zabıta ekipleri satıcıya "Madem satmıyorsun ve Esmaül Hüsna kitapları satıyorsun Allah'ın 99 isminden 10 tanesini say serbest bırakalım" dedi. Seyyar satıcı ise, 'Allah' ile başladığı saymaya Cebrail, Mikail diyerek devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri seyyar satıcıyı, 4 büyük meleği saydığını söyleyerek uyardı. Seyyar satıcı kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ile merkeze götürülmek istenen seyyar satıcı İ.Ç., polis aracına binerken gazetecilere el hareketi çekti.

Seyyar satıcı üst aramasının ardından polis merkezine götürülmek üzere polis aracına bindirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Seyyar Kitap Satıcısına Zabıta'dan Cizgi Ötesi Soru - Son Dakika

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