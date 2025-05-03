Düzce'de Sobadan Çıkan Yangın 2 Katlı Binasını Kül Etti - Son Dakika
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Düzce'de Sobadan Çıkan Yangın 2 Katlı Binasını Kül Etti

Düzce'nin Akpınar Mahallesi'nde bir 2 katlı bina, sobadan çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri uzun süren müdahale ile yangını kontrol altına alırken, olayda yaralanan kimse bulunmadığı bildirildi.

03.05.2025 17:01
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Alevler 2 katlı binayı kül etti

-Yangına itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü

DÜZCE - Düzce'nin Akpınar Mahallesinde 2 katlı bina alevlere teslim oldu. Sobadan çıktığı iddia edilen yangın bin anda binayı sararken itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Düzce'nin Akpınar Mahallesi Soğancı Kavşağında öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Er ailesi ait altı dükkan 2 katlı binada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. İtfaiyecilerin uzun uğraşı sonunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Akpınar Mahallesi Muhtarı Tuncay Er, yangının kiracı olarak bulanan ailenin küçük çocuğunun sobaya sünger atması sonucu çıktığını belirterek "Burası bizim babımızın ocağı. Burada bir kiracımız vardı. Kiracımızın çocuğu sobayı yakarken içine sünger atıyor ve tutuşuyor. Tutuştuktan sonra biz itfaiyeyi çağırdık. Geldiler müdahale ediyorlar durum bu işte. Yaralanan kimse yok" ifadelerinde bulundu.

Yangından bina kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Sobadan Çıkan Yangın 2 Katlı Binasını Kül Etti - Son Dakika

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