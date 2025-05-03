Düzce'de Sobadan Çıkan Yangın 2 Katlı Binayı Alevlere Teslim Etti - Son Dakika
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Düzce'de Sobadan Çıkan Yangın 2 Katlı Binayı Alevlere Teslim Etti

Düzce\'de Sobadan Çıkan Yangın 2 Katlı Binayı Alevlere Teslim Etti

Düzce'nin Akpınar Mahallesi'nde, sobadan çıktığı iddia edilen bir yangın sonucu 2 katlı bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının bir çocuğun sobaya sünger atması sonucu çıktığı belirtildi. Yangında yaralanan kimse yok.

03.05.2025 12:51  Güncelleme: 12:58
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akpınar Mahallesi'nde 2 katlı bina alevlere teslim oldu. Sobadan çıktığı iddia edilen yangın bin anda binayı sararken itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Düzce'nin Akpınar Mahallesi Soğancı Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Er ailesi ait altı dükkan olan 2 katlı binada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. İtfaiyecilerin uzun uğraşı sonunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Akpınar Mahallesi Muhtarı Tuncay Er, yangının kiracı olarak bulanan ailenin küçük çocuğunun sobaya sünger atması sonucu çıktığını belirterek, "Burası bizim babımızın ocağı. Burada bir kiracımız vardı. Kiracımızın çocuğu sobayı yakarken içine sünger atıyor ve tutuşuyor. Tutuştuktan sonra biz itfaiyeyi çağırdık. Geldiler müdahale ediyorlar durum bu işte. Yaralanan kimse yok" ifadelerini kullandı.

Yangında bina kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Sobadan Çıkan Yangın 2 Katlı Binayı Alevlere Teslim Etti - Son Dakika

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