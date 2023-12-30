DÜZCE (İHA) – Düzce'de sobadan çıkan yangında ev alev topuna döndü. Küle dönen ev havadan drone ile görüntülendi.

Yangın, Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Münevver G.'ye ait evde sobadan yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden Münevver G., komşularının yardımı ile evden çıkarılırken bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan evi söndürmek için çalışma başlattı. Kısmi çökmelerin yaşandığı çatı sebebiyle ekipler güçlük yaşadı. Yangın 40 dakikalık çalışmanın ardından söndürülürken, yangın havadan drone ile görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE