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Düzce'de sobadan çıkan yangında ev alev topuna döndü - Son Dakika
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Düzce'de sobadan çıkan yangında ev alev topuna döndü

Düzce'de Azmimilli Mahallesi'nde bir evde sobadan çıkan yangın sonucu ev alev topuna döndü. Yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülürken, olay havadan drone ile görüntülendi. İnceleme başlatıldı.

Düzce\'de sobadan çıkan yangında ev alev topuna döndü
30.12.2023 - 15:29,
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de sobadan çıkan yangında ev alev topuna döndü. Küle dönen ev havadan drone ile görüntülendi.

Yangın, Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Münevver G.'ye ait evde sobadan yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden Münevver G., komşularının yardımı ile evden çıkarılırken bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan evi söndürmek için çalışma başlattı. Kısmi çökmelerin yaşandığı çatı sebebiyle ekipler güçlük yaşadı. Yangın 40 dakikalık çalışmanın ardından söndürülürken, yangın havadan drone ile görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Azmimilli Mahallesi, Düzce, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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