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Düzce'de Şok Denetim: 31 Araçtan 25'ine 22 Bin 191 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Düzce'de Şok Denetim: 31 Araçtan 25'ine 22 Bin 191 TL Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok denetimde, 31 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 25'ine çeşitli maddelerden toplamda 22 bin 191 TL ceza kesildi. Denetimde, emniyet kemeri takmayan, tesisat değişikliği yapan, yüksek sesli müzik dinleyen ve ışık donanımında değişiklik yapan sürücülere cezalar uygulandı.

Düzce\'de Şok Denetim: 31 Araçtan 25\'ine 22 Bin 191 TL Cezai İşlem Uygulandı
03.01.2024 - 01:54,
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Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı şok denetimde kontrole giren 31 aracın 25'ine çeşitli maddelerden 22 bin 191 lira ceza yazıldı.

Düzce'de polis ekiplerince şok denetimler devam ediyor. Bu çerçevede şehir merkezinde gerçekleştirilen uygulamada asayiş ve trafik ekipleri de yer aldı. Güzergah üzerindeki tüm araçlar tek tek denetime alınırken, araçlarda emniyet kemeri takmayan, araçlarında tesisat değişikliği yapan, yüksek sesli müzik dinleyen, ışık donanımında değişiklik yapanlara cezalar yazıldı. Ekiplerin yarım saat içinde gerçekleştirdiği denetimde 31 aracın 25'ine çeşitli maddelerden 22 bin 191 lira ceza yazıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Şok Denetim: 31 Araçtan 25'ine 22 Bin 191 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Şok Denetim: 31 Araçtan 25'ine 22 Bin 191 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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