Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalandı ve uyuşturucu madde ile ilgili deliller ele geçirildi.

10.08.2024 22:58
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada 2 kişi yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Konuralp bölgesinde çalışma yapıldı. Yapılan uygulamada uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.A. ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan Z.T. isimli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde metamfetamin maddesi, 8 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerin ardından şüphelilerden T.A., çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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