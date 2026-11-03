Düzce'de son bir haftada 18 bin araç denetlendi, bin 264 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Düzce'de son bir haftada 18 bin araç denetlendi, bin 264 sürücüye ceza kesildi

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Düzce\'de son bir haftada 18 bin araç denetlendi, bin 264 sürücüye ceza kesildi
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Düzce'de trafik ekipleri son bir haftada 18 bin araç, motosiklet ve servis aracını denetledi; kurallara uymayan bin 264 sürücüye para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 209 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. Son bir haftada yapılan denetimde bin 264 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 209 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 18 bin araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 264 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 209 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletOtomobil3. SayfaTrafikGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de son bir haftada 18 bin araç denetlendi, bin 264 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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