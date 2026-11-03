Düzce'de son bir haftada 20 bin 427 kişi sorgulandı, aranan 37 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Düzce'de son bir haftada 20 bin 427 kişi sorgulandı, aranan 37 kişi gözaltına alındı

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Düzce\'de son bir haftada 20 bin 427 kişi sorgulandı, aranan 37 kişi gözaltına alındı
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği uygulamalarda 20 bin 427 kişi sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda aranan 37 kişi gözaltına alınırken 19 kişi tutuklandı; denetimlerde 6 tabanca, 2 av tüfeği, 82 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi.

Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde aranan 37 şahıs gözaltına alınırken, 19 kişi ise tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 20 bin 427 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 37 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 6 tabanca, 2 av tüfeği, 82 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGüncelPolisDüzceSon Dakika

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