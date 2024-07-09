Düzce'de Şüpheli Araçta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Şüpheli Araçta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerince durdurulan Düzce plakalı araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca ve havalı tüfek ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

09.07.2024 14:29
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerince şüphe üzerine durdurulan Düzce plakalı araçtan ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, havalı tüfek ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında şok uygulamalar devam ediyor. Yunus ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine Düzce plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet havalı tüfek 156 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Şüpheli Araçta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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