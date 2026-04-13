Düzce\'de Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi, jandarmaya ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, R.G. ve Ş.T. isimli şahısların ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi. Şahıslar, eserleri satmaya çalışırken Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 119 adet sikke, 13 adet yüzük, 1 adet heykel, 1 adet çömlek, 2 adet haç olmak üzere toplam 136 adet tarihi eser ele geçirildi. 2 zanlı, "kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE