Düzce\'de Tarihi Eser Operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çilimli ilçesinde 133 parça tarihi eser ele geçirdi. Şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri, Topçular mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada şahsın evinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na tabi olduğu değerlendirilen; 107 adet sikke, 6 adet yüzük, 1 adet heykel, 18 adet obje, 1 adet toprak çömlek ele geçirildi.

Olay ile ilgili bir şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DÜZCE