Düzce\'de tavuk bacağı yüklü tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tavuk bacağı yüklü bir tırda yangın çıktı. Alevlere Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan D.G. idaresinde ki 41 UH 088 plakalı tavuk bacağı taşıyan bir tırın lastiklerinin bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tırdan yükselen dumanların ardından olay yerine Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tırın lastiklerinin bulunduğu bölümdeki yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.