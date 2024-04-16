Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı

Düzce\'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı

Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.

16.04.2024 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Oğuzhan C. idaresindeki 81 T 1132 plakalı ticari taksi, aynı istikamette giden Onur O. idaresindeki 54 AHR 934 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet savruldu. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Elif P. ve sürücü Onur O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği esnada yaralı Elif P. hastaneye kaldırılırken sevgilisi Onur O.'nun yanından ayrılmamasını istedi. Sağlık ekiplerinden yardım isteyen Elif P., sevgilisi ile birlikte aynı ambulansa binerek hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Düzce, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
    18:43 Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 195 sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Tekirdağ'da bir apartmanın garajı ve deposu yangında küle döndü
    18:40 Tekirdağ'da bir apartmanın garajı ve deposu yangında küle döndü

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir apartmanın garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Ankara'da dehşet: 9 yıl önce boşandığı eşini önce keserle başından yaraladı, ardından bıçakla öldürüp polise teslim oldu
    18:40 Ankara'da dehşet: 9 yıl önce boşandığı eşini önce keserle başından yaraladı, ardından bıçakla öldürüp polise teslim oldu

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde 9 yıl önce boşandığı eşini önce başından keserle yaralayan ve ardından defalarca bıçaklayarak öldüren kadın polise teslim oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi tarafından öldürülen adamın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

  • Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı
    18:20 Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı

    Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

  • Konya'da motosiklet ile cip çarpıştı: 1 yaralı
    18:01 Konya'da motosiklet ile cip çarpıştı: 1 yaralı

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Ümraniye'de el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı kayarak takla attı
    18:01 Ümraniye'de el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı kayarak takla attı

    Ümraniye'de el freni çekilmeyen bir otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana çarptı ve ardından takla attı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı 'Deniz Kalkanı' devam ediyor
    17:33 NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı 'Deniz Kalkanı' devam ediyor

    NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı olan 'Deniz Kalkanı', 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikat, Karadeniz'deki güncel risk ve güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor ve denizde arama-kurtarma faaliyetleri, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve deniz trafiğinin kontrolü gibi hedefleri içeriyor. Romanya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Moldova, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve ABD'nin katıldığı tatbikat, 21 Nisan'da sona erecek.

  • Samsun'da tankerden akaryakıt çalan 2 kişi suçüstü yakalandı
    17:29 Samsun'da tankerden akaryakıt çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Gazi Mahallesi Ayvacık yolunda bir tankerden akaryakıt çalan R.Ö. ve İ.Ö. suçüstü yakalandı. Zanlılar, gözaltına alınarak 'Güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalı Mahallesi'nde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

  • Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
    17:27 Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

    Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda farklı özelliklerde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Operasyonda 3 kilo 350 gram skunk maddesi, 90 gram esrar, 27 gram metamfetamin maddesi, 50 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
17:07 Ankara’da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:03 31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket AK Parti’de kan kaybı devam ediyor 31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti'de kan kaybı devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 18:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement