Düzce'de Tır Beton Blokları Parçaladı

Tır karayolları binasını teğet geçti: 1 tonluk beton blokları parçaladı

DÜZCE - Düzce'de İnşaat atığı taşıyan tır, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nü teğet geçerek 1 tonluk 5 beton bloğu parçaladı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beyköy'den Düzce istikametine seyir halinde olan İslam Çelik idaresinde ki 06 CRZ 207 plakalı inşaat atığı toplama aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Otoyol üzerinde bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü işletme şefliği binasının bahçesine girdi. 1 ton ağırlığında ki beton blokları parçalayarak binayı teğet geçen tır, bahçenin diğer tarafına geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, işletme şefliğinde görevli 5 personel ölümle burun buruna geldi. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılması, beton blokların alınmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.