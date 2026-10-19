Düzce'de trafik denetiminde 931 araca ceza kesilirken 119 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Düzce'de trafik denetiminde 931 araca ceza kesilirken 119 araç trafikten men edildi

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Düzce\'de trafik denetiminde 931 araca ceza kesilirken 119 araç trafikten men edildi
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Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 802 araç ve 710 motosikletin kontrol edildiğini açıkladı. Denetimlerde 931 araca idari para cezası uygulanırken 119 araç trafikten men edildi, 441 okul servisi de kontrol edildi.

18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 10 bin 802 araç ve 710 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 931 araca idari para cezası uygulanırken, 119 araç trafikten men edildi.

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde binlerce araç kontrol edildi. Düzce Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, bir haftalık süreçte toplam 10 bin 802 araç ve 710 motosiklet denetlendi. Gerçekleştirilen kontrollerde trafik kurallarına aykırılık nedeniyle 931 araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca 119 araç trafikten men edildi.

441 okul servisi denetlendi

Trafik denetimleri kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan okul servisleri de kontrol edildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde toplam 441 okul servisi denetlenerek öğrenci taşımacılığında trafik güvenliğine yönelik kontroller gerçekleştirildi. Düzce Valiliğinin açıkladığı haftalık verilerde, trafik denetimlerinde kontrol edilen araç sayıları ile uygulanan cezalar ve trafikten men işlemlerine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: İHA
Düzce ValiliğiGüvenlikOtomobil3. SayfaTrafikGüncelDüzceSon Dakika

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