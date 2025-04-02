Düzce\'de Trafik Denetimleri: 238 Araç Men Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 18 bin araç, 2 bin 450 motosiklet denetlendi, 238 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 24- 30 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 18 bin araç, 2 bin 450 motosiklet, 29 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 794 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 10 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 238 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE