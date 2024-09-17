Düzce\'de Trafik Denetimleri: 3 Bin Ceza

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15 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimde 3 bin 32 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 163 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 13 bin 600 araç, 932 motosiklet, 645 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 3 bin 32 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 24 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 163 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE