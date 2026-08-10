Düzce\'de Trafik Denetimleri Sıkı Kesiliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 16 bine yakın araç kontrol edilirken 204 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 465 araç, 2 bin 218 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 38 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 204 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.