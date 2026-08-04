Düzce\'de Trafik Denetimleri Sıkılaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 14 bin 500 araç kontrol edilirken 165 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 14 bin 500 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 343 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 165 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.