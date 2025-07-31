Düzce\'de Trafik Kazaları Arttı

Düzce'de 2025 yılının ilk yarısında bin 210 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 981 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre, Anadolu Otoyolu ve D-100 ile D-655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de 2025 yılı ilk 6 ayında yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 210 trafik kazası meydana geldi. Hız, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara, geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma başlıca nedenleri arasında yer aldı. Yılın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 6 kişi hayatını kaybederken, 981 vatandaşımız yaralandı.

Düzce'de 2024 yılında 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı. - DÜZCE