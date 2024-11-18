Düzce\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, Otomobil Ezildi

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Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, otomobil kağıt gibi ezildi.

Kaza, Gümüşova Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 06 AAE 893 plakalı hafif ticari araç ara sokaktan yola çıkan E.C.T. idaresindeki 81 ABC 920 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil kağıt gibi ezilirken, araçta 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcu S.A. ve E.C.T.'yi bulunduğu yerden çıkartmasının ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif ticari araçta bulunan S.Y. ve D.Y. hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE