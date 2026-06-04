Düzce'de Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

Düzce\'de Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı
04.06.2026 19:30
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Akçakoca'da traktör devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, ekipler olay yerinde.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan dik ve engebeli bir bahçede traktörüyle temizlik çalışması yapan M.F.Y.'nin kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinin dar ve ulaşımı zor yollar üzerinde bulunması nedeniyle ambulans ve itfaiye araçları kaza alanına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine sağlık ekipleri, bölgeye tırtır denilen tarım aracı ile ulaştırıldı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, bilincinin açık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akçakoca, 3. Sayfa, Tarım, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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