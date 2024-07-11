Düzce'de Traktör Kullanırken Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de Traktör Kullanırken Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, traktör kullanmak için direksiyon başına geçen Salih Helvacı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anjiyo olan Helvacı'nın, traktörü kullanırken kalp krizi geçirdiği ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Helvacı'nın cenazesi morga kaldırıldı.

11.07.2024 14:33
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Düzce'de traktör kullanmak için direksiyon başına geçen Salih Helvacı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşova ilçesi Adaköy'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre yakın zamanda anjiyo olan 61 yaşındaki Salih Helvacı'nın, Kahveler Yanı mevkisinde park halinde bulunan ağaç yüklü traktörü kullanmak için direksiyona geçtiği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Helvacı'yı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Helvacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede yapılan incelemenin ardından Salih Helvacı'nın cenazesi morga kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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