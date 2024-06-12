Düzce'de Üst Geçit Asansörüne Saldırı

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Düzce D-100 Karayolu üzeri Hamidiye Mahallesi mevkiinde bulunan üst geçidin asansörü kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yaya ulaşımında büyük önem taşıyan üst geçitler yine vandalların saldırına uğradı. Düzce Belediyesi tarafından sık sık bakımları yapılan asansörler yine hizmet dışı kaldı. Daha önce de defalarca kez saldırıya uğrayan ve güvenlik kamerası ile kayıt cihazları çalınan D-100 Karayolu Hamidiye Mevkii'nde bulunan asansörler, bu son saldırı sonrası kullanılamaz hale geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın; milli servete zarar verip sosyal yaşantıyı baltalayan bu şahısları görmeleri halinde, 153 Beyaz Masa ve kolluk kuvvetlerimize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz" denildi. - DÜZCE