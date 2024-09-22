Düzce\'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 69,99 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 Kişi hakkında ise uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.

Düzce'de güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Çilimli Emniyet Amirliği ekiplerinin uzun suredir takip ettiği Düzce plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 69,99 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adlı işlem yapıldı. - DÜZCE