Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Düzce'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

18.11.2024 13:46
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Düzce'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kentte polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerce savcılık koordinesinde 11-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 66 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 53 sentetik ecza, 83 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 986 gram bonzai, 13 adet ecstasy, 7 gram afyon macunu, 1 gram skunk ve 5 adet payp ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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