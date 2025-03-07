Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

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DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada defalarca uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak suçlarından sabıkası olan ve adliyeye sevk edilen 20 kişiden 10'u tutuklandı 6'sı adli kontrol, 4'de rapor sonuçlarının negatif çıkması sonucu serbest kaldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosunun talimatı üzerine il genelinde 2023-2025 yılları arasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan en az 3 kez şüpheli olarak işlem gören 20 şahsa yönelik olarak eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu kullanan 10 kişi tutuklandı, 6'sı adli kontrol, 4 şüpheli rapor sonucu negatif çıkması nedeniyle serbest kaldı. - DÜZCE