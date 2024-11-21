Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 gram esrar, 60 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çilimli ilçesi Kiraztarla köyünde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan; S.B.(50), 8 ayrı suç kaydı bulunan Y.Ç. (32) ve 22 suç kaydı bulunan H.K. (27) isimli şahısların üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 gram esrar, 60 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli S.B. tutuklanırken Y.Ç. ve H.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DÜZCE