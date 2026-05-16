Düzce'de 1 Milyonluk Uyuşturucu Operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele soruşturması kapsamında Aziziye Mahallesi'nde yapılan planlı çalışmalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon lira olan sentetik ecza maddesi ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uzun süredir devam ettirdiği soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibe alınan S.A isimli şahsın Aziziye Mahallesi'nde bulunan evlerine ve araçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 ev ve iki araçta yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon lira olan 4273 adet uyuşturucu etkisi olan sentetik ecza maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet Şarjör, 9 mm çapında 49 adet mermi, 7.65 mm çapında 7 adet mermi ele geçirildi. 5 ayrı suç kaydı olduğu tespi edilen S.A, yakalanarak göz altına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DÜZCE