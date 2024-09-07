Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 kişi ile uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı. Yakalanan uyuşturucu satıcılarından 1'isi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen L.Y. ve Y.G. ile şahıslardan uyuşturucu madde aldığı belirlenen E.G. yapılan operasyon ile yakalandı.

Yapılan operasyonda 2 parça halinde 750 gram sentetik kannabionid maddesi ele geçirildi.

Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. L.Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE