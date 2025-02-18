Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

3.Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 2 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 64 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 10 -16 Şubat 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 59 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 64 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 162 adet sentetik ecza, 385 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 665 gram bonzai, 2 gram skunk, 8 gram kenevir tohumu, 11 kök kenevir, 5 adet extacy ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - DÜZCE