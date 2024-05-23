Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 22 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 26 gram Bonzai, 35 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 50 adet Extacy, 4 gram Metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilere adli tahkikat başlatıldı.

23.05.2024 13:55
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 13-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler sırasında 26 gram Bonzai, 35 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 50 adet Extacy, 4 gram Metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı yakalandı.

Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 22 şüpheli şahsa adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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