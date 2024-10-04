Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.684 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.684 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.684 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 5 kişi tutuklandı, toplam 3.684 sentetik ecza ele geçirildi.

04.10.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 bin 684 sentetik ecza ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Polis ekipleri tarafından otoyol üzerinde yapılan ilk çalışmada durdurulan araç içinde yapılan aramada 50 kutu halinde toplam 2 bin 799 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan ve çeşitli suç kayıtları olan M.S.(28), G.B.(36) ve T.Y.Z. (30) isimli şahıslar gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Düzce Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Otel odasında bulundu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan sokak çalışmalarında çeşitli suç kaydı bulunan O.Ç. (24) ve D.D. (25) isimli şahısların üzerinde ve otel odasında yapılan aramada 885 adet sentetik ecza ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.Şüpheli 2 şahıs sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.684 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 23:41:38. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.684 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement