Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucudan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 137,41 gram esrar, 24,8 gram kenevir tohumu ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

01.03.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucudan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de polis ekiplerinin gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Bu dahilde Çilimli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen planlı/ projeli çalışmada 137,41 gram esrar, 24,8 gram kenevir tohumu, 14 adet cam pipo, 1 adet hassas terazi, 1 adet cam pipo yapmaya yarar piknik tüpü, 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan kova düzeneği, 1 adet esrar yapma düzeneği, 6 paket çarşaf kağıt, 4 adet çakmak gazı, 4 adet silikon lastik, 1 adet biber gazı, 1,4 gram bonzai, ve 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında uyuşturucu imal etmekten 2 ayrı şüpheliye de uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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