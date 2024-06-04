Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı, 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı, 5 Kişi Tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Toplamda 41 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 10 adet sentetik ecza, 60 gram esrar, 124 gram metamfetamin, 157 gram bonzai, 11 gram skunk, 72 adet ecstasy, 1 gram kokain ve 70 kök kenevir ele geçirildi.

04.06.2024 08:40
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile yaptığı mücadelede 41 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 27 Mayıs – 2 Haziran 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 38 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 41 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 10 adet sentetik ecza, 60 gram esrar, 124 gram metamfetamin, 157 gram bonzai, 11 gram skunk, 72 adet ecstasy, 1 gram kokain ve 70 kök kenevir ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı, 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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