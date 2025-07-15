Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri 40 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 46 kişi hakkında adli işlem yapılırken uyuşturucu satıcısı 6 kişi tutuklandı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 40 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 30 gram metamfetamin, 129 gram bonzai, 6,9 gram esrar, 44 adet sentetik ecza, 2 adet ekstacy, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 43 kök kenevir, 2 gram kokain ve 1 adet pürmüz ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 46 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçakçılığa geçit yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 6 olaya müdahale derken 9 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı 1 şahsın tutuklandığı bildirildi. Ekiplerin çalışmasıyla 24 şişe kaçak içki, 1 adet elektronik sigara, 170 paket kaçak sigara, 17 litre kaçak alkol, 15 adet kaçak alkol aroma kiti ele geçirdi. - DÜZCE