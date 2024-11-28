Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ekiplerince şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 65 gram metamfetamin ele geçirildi. 10 ayrı suçtan kaydı olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10 ayrı suç kaydı bulunan R.E.Ö. (31) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şahsın sorgusunda uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan ifadeye yönelik aranması olduğu ve şahsın başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildiği bildirildi. - DÜZCE