Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Suçüstü Yakalandı

3.Sayfa

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda bir şahıs uyuşturucu alırken suç üstü yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince R.Ö. isimli şahsın uyuşturucu sattığı belirlendi. Şahsı takibe alan ekipler, 1 kişinin uyuşturucu madde aldığını belirledi. Ardından yapılan operasyonla şahıs yakalandı. Şahsın yapılan aramasında ise esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken hakkında uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE