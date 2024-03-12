Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Ayrıca, başka suçlardan aranan 2 kişi de gözaltına alındı.