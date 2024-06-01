Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ile yakalanan Y.M. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs "Beni kandırdılar" dedi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 7 ayrı suç kaydı bulunan Y.M.(47) 20 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap ve 4 gram esrar ile yakalandı. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan Y.M. mahkemede "Beni kandırdılar ben devlete askerlik yaptım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. - DÜZCE